Cidade de SP aplica quarta dose a partir desta sexta; entenda qual o público elegível

A Prefeitura de São Paulo antecipou o início da aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 para esta sexta-feira, 18. A campanha neste momento é destinada a idosos a partir de 80 anos que receberam a terceira dose há quatro meses ou mais.

“Aqui na Secretaria Municipal de Saúde nós sempre nos preocupamos em vacinar o mais rápido possível, e como nós tínhamos as doses suficientes para iniciar esse calendário, já começamos hoje”, explicou Sandra Maria Sabino Fonseca, Secretária de Atenção Básica, Vigilância e Especialidades do município de São Paulo, à Rádio Eldorado, sobre o adiantamento em relação ao calendário do Estado de São Paulo, que começará a aplicação da quarta dose na segunda-feira, 21.

Leia Também Onda de covid que atinge Europa chegará ao Brasil? Veja o que dizem especialistas

A Secretaria Municipal de Saúde prevê que 250 mil idosos na capital paulista se encontram na faixa etária elegível para a quarta dose. Pessoas imunossuprimidas também podem receber a segunda dose de reforço, disponível para esse público desde dezembro.

A aplicação será feita com o imunizante que estiver disponível nos pontos de vacinação. “Os estudos mostram que a vacinação com vacinas heterólogas, ou seja, diferentes, também promovem a imunização, e talvez até maior do que com vacinas iguais, então qualquer fabricante que estiver disponível pode ser aplicada na quarta dose”, afirmou Fonseca.

Os pontos de vacinação incluem, nos dias úteis, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e UBSs Integradas, das 7 às 19 horas, além dos megapostos e drive-thrus, das 8 às 17 horas.

No caso de idosos acamados e com impossibilidade de locomoção, a Prefeitura irá realizar a aplicação da vacina em domicílio.

Veja o calendário de vacinação nos próximos dias:

Sábado - 19/03/2022

AMAs/UBSs Integradas: Vacinação Crianças de 5 à 11anos de idade, Adolescentes e Adultos - Funcionamento das 7h às 19h.

Domingo - 20/03/2022

Farmácias Avenida Paulista: Vacinação Adolescentes e Adultos. Avenida Paulista, nº 2371 e 266 – das 08h às 16h

Parques: Vacinação Adolescentes e Adultos. Funcionamento das 8h às 17h.

• Centro: Parque Buenos Aires;

• Sul: Parque Severo Gomes;

• Leste: Parque do Carmo

• Oeste: Parque Vila Lobos;

• Sudeste: Parque da Independência;

• Norte: Parque da Juventude.

A partir de Segunda-feira - 21/03/2022

Mega drive-thrus: Vacinação Adolescentes e Adultos - Funcionamento das 8h às 17h.

Megapostos: Vacinação Adolescentes e Adultos - Funcionamento das 8h às 17h.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Vacinação Crianças, Adolescentes e Adultos - Funcionamento das 7h às 19h.

AMAs/UBSs Integradas: Vacinação Crianças, Adolescentes e Adultos - Funcionamento das 7h às 19h.