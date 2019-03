Cidade de São Paulo tem 15 pontos de alagamento, segundo CGE

SÃO PAULO - A forte chuva que atingiu São Paulo no início da noite deste sábado, 2, provou ao menos 15 pontos de alagamentos na cidade. Ao menos 10 estações de trem e metrô também estão alagadas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 17h42.

No terminal Barra Funda, na zona oeste da cidade, há diversos pontos de alagamento. Com as ruas alagadas, ônibus e carros não conseguem trafegar e as pessoas tentam acessar o metrô.

Segundo o CGE dados do radar meteorológico indicam as chuvas mais significativas em parte das zonas sul e leste. Nas próximas horas estas chuvas podem se espalhar pela capital.

Os bairros da Penha e Itaim Paulista, na zona leste da capital, estão em estado de alerta.

19:06 - Chuva forte se deslocando em direção a Zona Leste de São Paulo. Tem raios e vento. Busque abrigo. Evite enfrentar alagamentos. Preste atenção a inclinação de muros e rachaduras do seu imóvel. Como proceder: https://t.co/UT6sjqgwWe #defesacivil #defesacivilsp pic.twitter.com/DfCcPqnQkA — PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL SP (@defesacivilsp) 2 de março de 2019

Domingo de Carnaval

Todo o estado de São Paulo terá maiores períodos com sol no domingo, 3. Pode chover na madrugada e o dia amanhece com muitas nuvens, inclusive na região da cidade de São Paulo.

Segundo a Climatempo, o sol vai aparecer pela manhã e as nuvens carregadas voltam a se formar no decorrer da tarde por causa do calor e da umidade do ar elevada e também da chegada de uma frente fria fraca ao litoral paulista. Todo o estado de São Paulo fica sujeito a pancadas de chuva moderadas a fortes na tarde e noite do domingo.