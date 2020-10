A cidade de São Paulo deve passar para a fase verde de reabertura nesta sexta-feira, 9, quando o governo do Estado atualizará publicamente a situação de cada região de acordo com o planejamento traçado. A fase representa um maior abrandamento das medidas de controle e de restrição de circulação adotadas em razão da pandemia do novo coronavírus e uma mudança após mais de três meses da capital na fase amarela.

A alteração coincide com o início do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), é candidato à reeleição. A pandemia ocupará lugar de destaque na estreia de Covas no horário eleitoral, que abordará também o seu tratamento contra um câncer descoberto em outubro do ano passado.

O Plano São Paulo foi a estratégia do governo do Estado de São Paulo para retomada consciente da economia a partir de 1º de junho. Com a reavaliação do panorama atual, algumas regiões se aproximam da fase 4, a verde, do plano, etapa em que a capacidade máxima permitida nos estabelecimentos sobe de 40% para 60%.

Os critérios do retorno às atividades se baseiam em média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes com coronavírus, número de novas internações e número de óbitos. De acordo com a fase em que cada região se encontra, é permitida a reabertura de determinados setores.

Nos bares e restaurantes, a diferença entre as fases amarela e verde é que fica eliminado o horário reduzido de oito horas e se estabelece o padrão de consumo no local até as 22h, se a região estiver há ao menos 14 dias seguidos na fase verde.

A novidade é a liberação para eventos, convenções e atividades culturais. A etapa de flexibilização prevê obrigação de controle de acesso e hora marcada; venda de ingressos de eventos culturais em bilheterias físicas, desde que respeitados protocolos sanitários e de distanciamento; filas e espaços demarcados, respeitando distanciamento mínimo e adoção dos protocolos geral e setorial específico. As demais atividades que geram aglomeração continuam não permitidas.

As prefeituras têm autonomia para flexibilizar setores estabelecidos, desde que estejam em fases amarela ou verde. A flexibilização deve ser feita por decreto pelos prefeitos das cidades de acordo com seus planos regionais. Contudo, há dois pré-requisitos para a flexibilização: a adesão aos protocolos de testagem e a apresentação de fundamentação científica para liberação que cite fatores locais relacionados ao município. /COLABOROU LARISSA GASPAR