Ciclofaixa funciona excepcionalmente no feriado da independência

SÃO PAULO - A Ciclofaixa de Lazer será ativada excepcionalmente nesta quarta-feira, 7, feriado da Independência, das 7h às 16h. A ideia é implementar uma opção de lazer no feriado nacional, já que normalmente ela é aberta apenas aos domingos. No próximo domingo, 11, a ciclofaixa funcionará normalmente.

A Ciclofaixa de Lazer, com 45 quilômetros de extensão, liga os parques das Bicicletas, do Ibirapuera, do Povo, Villa-Lobos, Av. Chedid Jafet, Rua Funchal, Av. Eng. Luís Carlos Berrini e Av. Jornalista Roberto Marinho (até o futuro Parque Clube do Chuvisco).