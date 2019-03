Chuvas interditam rodovias e deixam desabrigados em Caraguatatuba

SOROCABA – Chuvas intensas que atingiram a região entre a noite de sábado, 16, e a madrugada deste domingo, 17, causaram a interdição da Rodovia dos Tamoios e deixaram famílias desabrigadas, em Caraguatatuba, no litoral norte do Estado de São Paulo.

Na Baixada Santista, a Rodovia Anchieta também sofreu interdições devido à queda de barreiras. No final da manhã deste domingo, as duas rodovias estavam liberadas para o trânsito.

Em Caraguatatuba, o temporal alagou ruas e casas nos bairros Jaraguazinho, Tinga, Sumaré, Ipiranga, Estrela Dalva e Rio do Ouro. No bairro bairro Água Branca, oito pessoas foram retiradas de uma casa devido ao risco de desabamento. Os desabrigados foram levados para o Centro Esportivo Municipal. No bairro Caputera, o Rio Santo Antonio transbordou e água invadiu as casas.

Os moradores saíram dos imóveis, mas retornaram após as águas baixarem, contabilizando perda de imóveis, eletrodomésticos, alimentos e roupas. Houve desalojados também no bairro Rio do Ouro. Áreas de risco eram vistoriadas neste domingo pela Defesa Civil. Equipes da prefeitura trabalhavam na retirada de lama das ruas.

Estradas

A Rodovia dos Tamoios foi interditada às 20h50 de sábado, depois de terem sido registrados oito ponto de deslizamentos no trecho de serra. A estrada permaneceu fechada para o tráfego, entre o km 58 e o km 81 até as 9 horas deste domingo.

Conforme a concessionária, em 72 horas, choveu 128 milímetros na região e, mesmo que não houvesse queda de barreiras, a rodovia teria de ser fechada por segurança. A Rodovia Anchieta, sentido litoral, ficou totalmente bloqueada na noite de sábado devido à queda de barreiras no km 32 e no km 33. A rodovia foi liberada na madrugada deste domingo.