Chuvas e vento forte causam quedas de energia em São Paulo

As chuvas e ventos fortes que atingiram a capital paulista na sexta-feira, 23, e no sábado, 24, ainda causam transtornos aos paulistanos. Em todas as regiões da cidade há relatos de quedas de árvores e falta de energia.

Na Zona Sul, ventos de até 70 km/h derrubaram, na noite de sábado, um eucalipto de mais de 15 metros de altura. A árvore atingiu uma linha de subtransmissão da Eletropaulo e afetou o serviço de três subestações, causando interrupção do fornecimento de energia. De acordo com a empresa, as áreas mais afetadas da cidade foram as zonas Sul, Norte e Leste. Na Zona Oeste, no entanto, desde o fim da tarde de sábado moradores de bairros como Pinheiros, Sumaré e Vila Romana também se queixam de falta de energia.

Segundo a concessionária, funcionários trabalham em todas as regiões para restabelecer a energia e, às 11 horas deste domingo, 80% das pessoas afetadas já tinham o serviço retomado. Na Zona Oeste, a previsão é de que tudo volte à normalidade até as 14 horas, diz a empresa.

Entre as 19 horas de sábado e 00h42 deste domingo, o Corpo de Bombeiros recebeu 281 chamadas referentes a quedas de árvores. Da meia noite às 08h10, foram 58 ocorrências. Das 08h10 às 13h, mais 163 ocorrências foram registradas.

O fim de semana foi de fortes chuvas em diversos pontos do País. Na sexta-feira, um temporal na região metropolitana de São Paulo deixou ruas e avenidas alagadas, além de dois mortos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.