Chuvas deixam São Paulo sob estado de atenção na madrugada deste sábado

As fortes chuvas em São Paulo deixaram todas as regiões da cidade sob estado de atenção, com potencial para alagamento, no início da madrugada deste sábado, 1. As subprefeituras do Jaçanã e Tremembé, na zona norte; e do Aricanduva, Vila Formosa e Itaquera, na zona leste, ficaram sob estado de alerta até 1h30, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 2h30, informou que existem pontos de alagamento transitáveis na Marginal Tietê. Eles foram registrados - no sentido da Rodovia Ayrton Senna - na altura da Ponte Atílio Fontana, Ponte Presidente Dutra, Ponte do Piqueri, Ponte Jornalista Walter Abrahão e próximo da saída para a Rodovia Castello Branco. A recomendação é que os motoristas evitem estas regiões.

O Corpo de Bombeiros informou que, até às 23h59 horas desta sexta-feira, 30, foram registrados 66 chamados para quedas de árvores, 66 para enchentes e 18 para desabamentos e desmoronamentos.

Previsão do tempo para o final de semana

Novas áreas de chuva devem se deslocar do interior do Estado para a capital nas primeiras horas do final de semana. A previsão do tempo para este sábado aponta que o clima deverá continuar instável durante todo o dia.

De acordo com a Climatempo, as chuvas mais fortes podem começar já no final da manhã e seguir durante a tarde e a noite. A expectativa é de temperatura mínima de 18° e máxima de 25°C.

O domingo, 2, deverá ter sol com muitas nuvens durante o dia. A previsão é que o tempo siga nublado, com possibilidade de chuvas a qualquer hora. A expectativa é de mínima de 17° e máxima de 24°C.