Chuva provoca ao menos 11 pontos de alagamento em SP

A forte chuva que atinge parte da capital paulista na tarde desta quarta-feira, 25, já provocou pelo menos 11 pontos de alagamento, todos transitáveis. O temporal também levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção em toda a cidade. Até as 17 horas, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não tinham registros de ocorrências referentes ao temporal. Veja também: Chuva deixa 15 desabrigados em cidade do oeste catarinense Todas as notícias sobre vítimas das chuvas O trânsito em São Paulo continuava tranquilo nesta tarde. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), eram registrados 28 km de congestionamento por volta das 17h20. Porém, o motorista que dirigia pela Avenida dos Bandeirantes encontrava a via engarrafada em direção a Marginal do Pinheiros, por 7 km.