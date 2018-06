Chuva na capital deixa Itaim Paulista em alerta e causa alagamentos

O temporal que caiu na tarde desta sábado, 20, na cidade de São Paulo causou alagamentos em importantes vias da capital e deixou ao menos um distrito em estado de alerta. No Itaim Paulista, na zona leste da capital, o córrego Lajeado transbordou por volta das 16h40, e a região chegou a ficar em estado de alerta para enchentes por cervca de meia hora.

Às 17h10, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o nível da água diminuiu e o transbordamento encerrou. O estado de atenção para toda a cidade foi encerrado pelo orgão por volta das 19h. De acordo com o CGE, o tempo seguirá abafado durante a noite, com chuvas rápidas, mas a probabilidade de ocorrerem novos alagamentos é baixa.

O acúmulo de água impediu a passagem de carros em ao menos cinco avenidas, segundo informações do CGE, da Prefeitura. As zonas norte, leste e oeste, além da Marginal do Tietê, ficaram em de estado de atenção para alagamentos.

O túnel Águia de Haia, também na zona leste, ficou alagado nos dois sentidos por mais de uma hora, o que impediu a passagem dos carros até as 18h10. Na zona oeste, a rua Aboegária também teve acúmulo de água acima do normal, mas os carros conseguiam trafegar na região mesmo com o alagamento.

Na zona norte, houve ao menos quatro pontos de alagamento em importantes vias da região. A Avenida do Sanatório e a Avenida Edu Chaves, na região do Jaçanã, ficaram completamente alagada por mais de uma hora. Em Santana, a Avenida Ataliba Leonel ficou alagada em dois pontos, nos cruzamentos com a Rua Quedas e também com a Rua Lucas de Freitas Azevedo. O trânsito na cidade, segundo o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ficou dentro da média.