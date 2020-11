Chuva intensa alaga centro, arrasta carros e causa estragos em São Carlos

SOROCABA – Um temporal com duração de 35 minutos alagou ruas da região central e causou muitos estragos no fim da tarde desta quinta-feira, 26, em São Carlos, no interior de São Paulo. Houve queda de granizo e destelhamento de casas na zona periférica da cidade. A força da enxurrada destruiu o asfalto e arrastou carros, chegando a empilhar alguns veículos. Conforme a Defesa Civil, a chuva acumulada chegou a 138 milímetros.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a região mais atingida foi o entorno do Mercadão e a região do Parque do Bicão. Na rua Raimundo Correa e no pontilhão da Praça Itália, os carros foram arrastados e os ocupantes entraram em pânico, mas ninguém se feriu. Moradores ajudaram as pessoas que ficaram ilhadas.

Na rua Episcopal, a enxurrada levantou placas do asfalto e invadiu lojas que tinham se preparado para o Black Friday. A prefeitura emitiu alerta às pessoas para que não saíssem de casa até que os alagamentos cessassem.