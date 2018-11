Chuva faz pista principal de Congonhas amanhecer fechada

Por causa da chuva que atingiu São Paulo no início da manhã deste domingo, 29, a pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, amanheceu fechada. A determinação da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) é de que enquanto a pista estiver molhada, ela permanece fechada para pousos e decolagens. Não existe previsão para reabertura da pista. Enquanto isso, a pista auxiliar do aeroporto funciona normalmente. Até as 7 horas deste domingo, nenhuma das oito partidas programadas apresentava atrasos ou cancelamentos. A ordem da Infraero é que a pista só irá operar em tempo seco, até que as obras de aplicação das ranhuras sejam concluídas. A ordem é "choveu, parou". A recomendação, de caráter obrigatório, partiu do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Em caso de chuva, apenas a pista auxiliar opera.