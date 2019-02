Após alagamentos e caos no trânsito, CET cancela multas de rodízio em SP

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá cancelar as multas aplicadas por desrespeito ao rodízio na manhã desta segunda-feira, 4.

A decisão foi tomada por causa dos alagamentos provocados em diversos pontos da cidade pela chuva da madrugada. Segundo a CET, no período da tarde, entre 17h e 20h, o rodízio está mantido normalmente.

"A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes esclarece que as multas do rodízio não serão emitidas na manhã desta segunda-feira para não prejudicar os motoristas que ficaram presos em congestionamentos devido às chuvas. A restrição volta a vigorar normalmente no período da tarde/noite, entre 17 horas e 20 horas, no centro expandido da capital", destacou a nota.

O que fazer em caso de alagamentos. O melhor a se fazer numa situação de risco é tentar manter a calma e procurar saídas viáveis. Se a chuva estiver forte, evite passar pelas áreas com histórico de alagamentos frequentes.

A semana começou chuvosa na cidade de São Paulo. Após dias de calor de intenso, áreas de instabilidade atingiram com força diversas regiões da capital paulista nesta segunda-feira, aproximando-se das zonas oeste e sudeste com mais intensidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até o meio-dia, foram registrados 5 desmoronamentos, 57 quedas de árvores e 36 pontos de alagamentos.

Desmoronamentos:

- Rua das Barcaças, em Parelheiros, na zona Sul. Ocorrência sem vítimas.

- Rua Tipuana, 64, Sítio dos Vianas, em Santo André. Dano material, sem vítimas.

- Rua Castelândia, em São Miguel Paulista, na zona Leste. A Defesa Civil está fazendo avaliação dos danos de estrutura. Sem vítimas.

- Rua Tapendi, em Pirituba, na zona Norte. Bombeiros isolaram a área. Defesa Civil acompanha a ocorrência. Sem relato de vítimas.

Por volta das 12h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado para mais uma ocorrência de desmoronamento na Rua Gerneral Pacífico Furtado, 306, no Grajaú, na zona Sul.

Atualizando balanço quantitativo de acionamentos feitos ao Corpo de Bombeiros na Cidade de São Paulo em razão das chuvas, entre 00h00 às 11h50 horas, totalizando, 57 Quedas de árvores; 04 Desmoronamentos; 36 Enchentes/Alagamentos. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 4 de fevereiro de 2019

As chuvas começaram a perder intensidade por volta das 6h, quando foi encerrado o estado de atenção na cidade para alagamentos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, até às 5h50 havia 7 acionamentos para quedas de árvores, 28 para enchentes e 2 para desabamentos. O Aeroporto de Congonhas registrou rajadas de vento de 51 km/h.

As fortes chuvas e ventos também prejudicaram o transporte público. Na linha 15-Prata do Metrô, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Camilo Haddad e Vila União em razão da falta de energia elétrica. No momento, a operação segue normalmente. Na CPTM, alagamentos provocaram a mesma situação entre as estações Socorro e Granja Julieta, mas horas depois a situação normalizou.

No Metrô, passageiros enfrentaram atrasos e vagões lotados na linha 3- Vermelha nesta manhã. Por volta das 8h30, dentro dos trens, adultos ficaram 'esmagados' e muitas crianças também sofreram e ficaram impacientes. Além de demora para sair das plataformas, os trens faziam paradas mesmo fora das estações.

O trecho entre Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda feito em 40 minutos em dias normais, nesta manhã foi feito em 1h15 minutos.

Às 9h30, a cidade registrou o recorde de congestionamento para este ano. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão atingiu 202 km. O índice mais alto tinha sido alcançado às 10 horas do dia 1º de fevereiro, quando a capital registrou 108 km de congestionamento. Por volta das 9h55, a zona oeste era a mais complicada, com 61 km de lentidão, seguida pela zona sul, com 42 km.

O CGE informou que o tempo segue instável, com chuvas intermitentes e baixo potencial para novos alagamentos. As temperaturas caíram e estão por volta dos 19ºC. A máxima prevista para o dia é de 25ºC.

Próximos dias

A passagem de uma frente fria por São Paulo põe fim ao forte calor registrado nas últimas semanas. O sistema traz chuva e queda das temperaturas nos próximos dias, variando entre mínima de 20°C e máxima de 25°C, com taxas de umidade do ar elevadas e acima dos 60%. A continuidade das chuvas mantém o risco de deslizamentos de terras e alagamentos na cidade.

Na terça-feira, 5, as instabilidades devem diminuir e o dia pode começar com sol entre muitas nuvens. Os índices de umidade devem se elevar e variar entre 62% e 95%. No período da tarde, não se descarta a ocorrência de pancadas rápidas de chuva com baixo potencial para alagamentos.

Chuva na Baixada Santista

As fortes chuvas também atingiram o litoral paulista na madrugada desta segunda-feira e provocaram alagamentos. Em Cubatão, o Rio transbordou.

A Baixada Santista foi atingida por chuva extremamente volumosa, que superou os 300 mm em cidades como Santos e São Vicente, na Baixada Santista. Estações meteorológicas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) registraram 316, 3 mm em Santos e 314,4 mm em São Vicente, até o início da tarde desta segunda-feira. A chuva pesada provocou diversos problemas e transtornos, como alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra.

O Sistema Anchieta-Imigantes também registrou lentidão em razão de alagamentos.

A chegada a Santos pela via Anchieta segue com tráfego congestionado, do km 56 ao km 65, devido a alagamento fora do trecho de concessão. — Ecovias (@_ecovias) 4 de fevereiro de 2019

A Prefeitura Municipal de Santos informa que neste momento todas as equipes estão voltadas para o atendimento da população com objetivo de solucionar os problemas ocasionados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas horas. Não há registro de feridos ou óbitos.

Também houve quedas de árvores em alguns bairros e pontos de alagamentos por toda a cidade. A entrada da cidade ficou intransitável impedindo o deslocamento de veículos aos demais pontos do município. A saída para São Paulo também ficou comprometida. Neste momento, os motoristas devem utilizar o acesso do Porto pela Alemoa.

Até o momento, há o registro de 10 famílias e 39 pessoas desabrigadas. A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Defesa Civil trabalham conjuntamente para identificar a situação das famílias que necessitam de abrigo.

Os morros estão em estado de atenção. Ocorreram 10 deslizamentos de encostas e algumas vias ficaram interditadas. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos trabalham na desobstrução dos acessos da Caneleira e do Jabaquara.

De acordo com as empresas prestadoras de serviços de ônibus, o transporte coletivo não funcionou nas primeiras horas da manhã. Os ônibus municipais e intermunicipais não saíram das garagens. Agora, gradativamente, algumas linhas começam a circular.

O VLT começou a operar há poucas horas. A paralisação ocorreu devido à queda de uma barreira próximo ao túnel de passagem do trem comprometendo o funcionamento da linha.

Alguns setores da PMS trabalham com equipes reduzidas pois vários servidores não conseguiram chegar ao trabalho.