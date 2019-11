Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção para alagamentos

A chuva que atinge São Paulo na tarde desta quarta-feira, 27, deixa todas as regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Além de alagamentos e quedas de árvore, uma criança ficou ferida em um desabamento, no município de Cotia.

O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para atender uma criança que teria sido atingida por um desabamento de telhas no município de Cotia. Ao chegar ao local, a criança já havia sido socorrida por moradores.

Até as 18h, o Corpo de Bombeiros registrou a queda de 80 árvores. Na Rua Juriti, em Moema, uma árvore caiu sobre uma residência.

A CGE também registra a iminência de transbordamento no Córrego Morro do S , no Campo Limpo, zona sul.

A CET registrou, às 18h05, 104 km de lentidão na cidade.

Segundo previsão dos meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo, o tempo segue instável nas próximas horas, com chuvas variando de intensidade e atuando durante a noite e madrugada.