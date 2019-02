Chuva dificulta deslocamento pela cidade de SP nesta quarta

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo amanheceu com chuva nesta quarta-feira, 6. O dia começou com chuvisco em áreas isoladas na zona oeste e centro da capital paulista. Ele se intensificou e, por volta das 6h30, algumas regiões entraram em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Cerca de duas horas depois, a situação se normalizou.

6 alagamentos transitáveis ativos até às 12 horas da manhã:

- Avenida Raimundo Pereira Magalhães, no sentido do bairro, próximo a Rua Marian da Cruz Cunha.

- Avenida Raimundo Pereira Magalhães, no sentido do centro, na altura do número 12.367.

- Rua Monte Pascal, no sentido do centro, na altura da Rua Ernesto Igel.

- Avenida Jacu Pêssego, no sentido da Ayrton Senna, na altura da Rua Maria Baumann Mendonça.

- Avenida das Nações Unidas, sentido da Castelo Branco, perto da Ponte Eusébio Matoso.

- Avenida das Nações Unidas, sentido da Castelo Branco, próximo a Rua Olívia Feder.

As precipitações diminuíram de intensidade, mas persistem ao longo do dia. A temperatura média na cidade está em 18°C e a umidade relativa do ar oscila acima dos 85%. Durante a tarde e início da noite, deve haver pancadas de chuva.

Por volta das 12h, a capital registrava cerca de 99 km de congestionamento. De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a zona Oeste apresentava a pior situação, com 31 km de lentidão, seguida pela Sul, com 28 km.

Transporte Público. Em razão da chuva, ônibus ficaram presos no trânsito e demoraram para chegar aos pontos de ônibus, o que dificultou a vida de muitos passageiros na manhã desta quarta.

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) também relatou que os trens da linha 15- Prata operavam com velocidade reduzida na manhã desta quarta-feira.

Por volta das 5h, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também registrou velocidade reduzida na linha 7- Rubi. A situação foi normalizada após uma hora.

A previsão para quinta-feira, 7, é de tempo mais seco e com sol aparecendo desde o amanhecer, o que deve elevar as temperaturas. A máxima deve chegar aos 27°C.

CHUVA PROVOCA BLOQUEIO NA RODOVIA DOS TAMOIOS

Principal acesso ao litoral norte, a rodovia dos Tamoios foi interditada na manhã desta quarta-feira, 6, por causa do alto volume de chuvas e risco de queda de barreiras.