Chuva deixa regiões de SP em atenção e causa alagamentos

A forte chuva que atinge parte da capital paulista na tarde desta terça-feira, 17, levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a decretar estado de emergência para a região central, as zonas leste e sudeste, e para a região da Marginal do Tietê, por conta do risco de alagamentos.

Veja também:

São Paulo à mercê das águas

De acordo com o CGE, por volta das 14h50, a cidade já tinha três pontos de alagamento, todos transitáveis: na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, perto da Ponte das Bandeiras; na Avenida Alcântara Machado, sentido bairro, próximo à Rua Doutor Fomm; e no Viaduto Grande São Paulo, sentido Ipiranga, na altura do Viaduto José Colassuono.