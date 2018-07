Chuva deixa 80 famílias desalojadas em São José dos Campos

A chuva intensa que caiu na madrugada deste domingo, 15, no Vale do Paraíba deixou 80 famílias desalojadas na região norte do município de São José dos Campos. Segundo o chefe da Defesa Civil da cidade, José Benedito da Silva, as famílias estão abrigadas na Capela de São Lourenço e poderão retornar às suas casas assim que baixarem as águas que transbordaram do rio Buquira. Como a chuva parou, ele acredita que já na segunda-feira será possível fazer a limpeza dos imóveis atingidos. Segundo Silva, a chuva forte atingiu toda a Serra da Mantiqueira desde a tarde de sábado, 14 até a manhã deste domingo. A Rodovia SP-50, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, também ficou parcialmente interditada nos kms 115 e 125 por causa da queda de barreiras.