Chuva complica trânsito e causa pontos de alagamento em SP

A forte chuva que caiu em São Paulo durante a madrugada e continuava em alguns pontos da cidade na manhã desta quarta-feira, 25, prejudicava o trânsito. Por conta da chuva, a cidade tinha 20 pontos de alagamento às 30 horas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), sendo quatro intransitáveis. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9 horas foram medidos 113 km de lentidão na cidade. O recorde marcado neste ano foi de 172 km, às 9 horas do dia 14 de junho. O CGE declarou estado de atenção em toda a cidade, inclusive nas marginais Pinheiros e Tietê. Foram anotados pontos intransitáveis na Avenida do Estado, em ambos os sentidos, nos baixos do Viaduto Fepasa, nas proximidades do centro da capital; na Avenida Almirante Delamare, sentido centro-bairro, na altura do número 1.400, região do Ipiranga, zona sul, e na Marginal Pinheiros, sentido Jaguaré-Santo Amaro, pista local, no acesso à Ponte do Morumbi. Toda a cidade permanece em estado de atenção, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê. As piores vias agora são as marginais. Na Pinheiros, os motoristas encontram 10 quilômetros de lentidão, no sentido Jaguaré-Santo Amaro, desde a Ponte Jaguaré até a Ponte do Morumbi. Na Tietê, a morosidade acontece no sentido Penha-Lapa, pista expressa, desde o Viaduto Imigrante Nordestino até a Ponte Jânio Quadros, num total de seis quilômetros. Estradas A chuva provocou alagamento também na rodovia Anchieta, na zona sul da capital. O Ribeirão dos Couros, na altura do km 13 da rodovia, transbordou, interditando as pistas centrais dos dois sentidos da via, por volta das 5h45. Segundo a Ecovias, concessionária que administra a estrada, os veículos estavam sendo desviados para as marginais da rodovia. Às 7h15, a pista sentido São Paulo foi liberada, e o trânsito começou a fluir, apesar dos sete quilômetros de congestionamento que ainda existia por volta das 8 horas. A pista sentido litoral permanecia interditada, deixando o tráfego parado desde o km 13 e saindo da rodovia. Não havia registros de acidentes. Matéria ampliada às 09h35