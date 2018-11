Chuva complica o trânsito da capital paulista nesta segunda

A forte chuva que atingia algumas regiões da capital paulista na manhã desta segunda-feira, 16, complicava o trânsito. As marginais do Tietê e do Pinheiros tinham trânsito carregado, segundo informações da Rádio CBN. Na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, havia dois pontos de lentidão, da Ponte do Tatuapé até o Viaduto Jânio Quadros e entre as pontes da Freguesia do Ó e do Piqueri. No sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê, havia 4,2 km de trânsito lento, entre as pontes do Bandeirantes até a Júlio de Mesquita Neto. Já na Marginal do Pinheiros, o trânsito era ruim da Ponte do Jaguaré até a Ponte da Cidade Universitária. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), havia 41 km de lentidão na cidade às 7h30. Nesta segunda-feira, carros com placas final 1 e 2 não podem circular no centro expandido da capital paulista entre 7 e 10 horas e entre 17 e 20 horas. O motorista que desrespeitar o rodízio terá de pagar R$ 85,12, além de receber quatro pontos no prontuário do motorista.