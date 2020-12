Chuva coloca SP em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil alerta para vento e raios

A chuva que atinge São Paulo nesta terça-feira, 8, colocou oito áreas da capital em estado de atenção para alagamentos, segundo alerta emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).

De acordo com o órgão, a chuva intensa prossegue na Zona Leste com atenção para Penha, Ermelino Matarazzo, São Miguel paulista, Itaquera e Itaim paulista. Quem está na Zona Oeste também deve ficar em alerta com as novas áreas de instabilidade vindas do interior, já que a chuva deve ser mais intensa nas próximas horas.

Leia Também Queda de árvore sobre carro mata mulher na zona sul de SP

A Defesa Civil orienta a população para o risco de vento e condições de raios em pontos isolados das Zona Central, Sul e Oeste da cidade. Em balanço divulgado pelos bombeiros, foram 31 chamados de quedas de árvores nas regiões do Morumbi, Consolação e Perdizes até às 15h21. Na última terça-feira, 1º, a queda de uma árvore sobre um veículo acabou matando uma mulher.

Os registros da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostram aumento de lentidão na Zona Leste com 8 km e atenção para a Zona Norte, com 7 km.

Para os próximos dias a tendências é de instabilidade. A quarta-feira deve ter mínima de 19°C e máxima que não deve superar os 26°C. A umidade do ar se mantêm entre 55% e 95%.

Veja as regiões que ficaram em estado de atenção para alagamentos:

Zona Norte, às 15h03

Zona Leste, desde às 14h09

Zona Sudeste desde, às 14h09

Zona Oeste, às 14h09

Centro, desde às 14h09

Zona Sul, desde às 14h09

Marginal Tietê, desde às 14h09

Marginal Pinheiros, desde às 14h09