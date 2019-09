Chuva chega a SP nesta sexta; temperatura cai no fim de semana

SÃO PAULO - Depois de uma semana de calor, pancadas de chuva caem no Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 20. As temperaturas ainda serão altas durante o dia, mas diminuirão no fim de semana. Na capital, a sexta começou com precipitações leves.

LEIA TAMBÉM > Veja a previsão do tempo na sua cidade

Segundo o Climatempo, as chuvas são causadas pelo avanço de uma frente fria pelo litoral do Estado e por um sistema de baixa pressão atmosférica.

Na capital e na Grande São Paulo, a sexta terá sol, calor e pancadas de chuva localizadas, com raios, de moderada a forte intensidade, principalmente à tarde e à noite.

Já nas regiões central, oeste, sul e leste do Estado, a chuva chega cedo, logo pela manhã.

No litoral sul e no Vale do Ribeira, o dia deve seguir com nebulosidade, chuva a qualquer hora e algumas aberturas de sol. E, na região de Franca, haverá sol forte e ar seco.

Sem recorde de calor na capital nesta sexta

O Climatempo prevê que a capital continue com temperaturas altas nesta sexta, mas sem bater o recorde de calor no ano: 35,9º registrados nos dias 2 de fevereiro e 12 de setembro.

No fim de semana, com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, a temperatura sofre queda, mais acentuada no leste e no sul do Estado. A sensação será de friozinho na Grande São Paulo. A temperatura cai no interior, mas ainda deve fazer calor nas áreas do centro-oeste e norte do Estado.

Previsão do tempo para o fim de semana

De acordo com o Climatempo, neste sábado, 21, o dia terá nebulosidade e chuva de fraca a moderada intensidade a qualquer hora, com algumas aberturas de sol. A precipitação deve ganhar força e ser mais frequente no domingo, 22.

A temperatura ficará amena durante todo o fim de semana.

No litoral sul e no Vale do Ribeira, a previsão é de chuva frequente no sábado. Já no litoral norte, o cenário será de precipitação a qualquer hora, nebulosidade, mas com o aparecimento do sol. No domingo, a chuva se intensificará sobre todo o litoral.

No interior, as nuvens carregadas se afastam do centro-oeste e do noroeste do Estado. O tempo volta a ficar seco, com sol e calor.

As regiões de Ribeirão Preto, Franca, Pirassununga, Campinas e Campos do Jordão terão pancadas de chuva com raios no fim de semana.