Chuva causa transbordamento de córrego, enchentes e quedas de árvores em SP

A chuva que atingiu a capital paulista e a Grande São Paulo na tarde desta sexta-feira, causou o transbordamento de um córrego, enchentes e quedas de árvores. A zona sul de São Paulo e a região do ABC paulista foram as mais afetadas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, o Ribeirão dos Meninos, no Ipiranga, na divisa com São Caetano do Sul, transbordou às 17h10. Outras áreas como as regiões sul, sudeste e a Marginal do Pinheiros entraram em estado de atenção para alagamentos.

Pouco antes das 18 horas, o Corpo de Bombeiros já havia recebido 14 chamados para inundações ou enchentes, 13 para quedas de árvores e um para a queda de um muro. Não havia relatos de vítimas. Rajadas de vento de 56km/h foram registradas pelo CGE no Aeroporto de Congonhas, na zona sul.

Previsão

A previsão é de mais calor e chuva nos próximos dias. No sábado, 19, haverá sol e a máxima prevista é de 33°C, segundo o CGE. A aproximação de uma frente fria à tarde pode causar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

Já no domingo, 20, o calor diminui um pouco. As temperaturas variam entre mínima de 22ºC e máxima de 30ºC. À tarde, pode voltar a chover em São Paulo.