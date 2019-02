Chuva causa estragos no interior de São Paulo

O temporal que atingiu Franca, no interior de São Paulo, causou estragos nesta quarta-feira, 20. Carros foram arrastados e aulas tiveram de ser suspensas em quatro creches por causa de inundações e queda de muro. Uma família está desabrigada. A previsão é de mais chuvas até sábado.

Na cidade de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, o tempo se mantém instável nesta quinta-feira, 21. "As chuvas acontecem ao longo do dia, mas com períodos de melhoria. Há potencial para precipitações com forte intensidade e formação de alagamentos. A sensação de tempo abafado permanece. Mínima de 20°C e máxima de 28°C."

Na sexta, a previsão é de sol entre nuvens e temperatura em elevação. "Entre o meio da tarde e o início da noite, o ar quente e úmido gera instabilidades que causam chuva em forma de pancadas com até forte intensidade. Os termômetros oscilam entre 20°C e 29°C."