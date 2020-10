Chuva causa alagamentos e queda de árvores na capital paulista

Pancadas de chuva que atingiram a cidade de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 19, colocaram várias regiões da capital em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Às 20h, conforme o CGE, ainda há três pontos de alagamento ativos na cidade. Um deles é na Zona Oeste, na Avenida Santo Amaro (Pinheiros), sentido Bairro/Centro, que está intransitável. Os outros dois, que estão transitáveis, são na Zona Leste, um na Avenida Celso Garcia (Mooca) sentido Centro/Bairro e o outro na Rua Dr. Luiz Ayres (Penha) sentido Bairro/Centro.

Durante a tarde desta segunda também foram registrados pontos de alagamento na Vila Maria/Vila Guilherme, na Sé e em Pinheiros.

Veja as regiões que ficaram em estado de atenção para alagamentos:

Zona Oeste, das 16h40 às 18h37

Zona Sudeste, das 15h56 às 18h37

Centro, das 15h56 às 18h37

Zona Leste, das 15h22 às 18h37

Zona Norte, das 15h22 às 18h37

Marginal Tietê, das 15h22 às 18h37

De acordo com o Corpo de Bombeiros da capital, até às 18h05, a cidade recebeu 10 chamados para queda de árvores, em bairros como Tremembé, Casa Verde e Vila Maria, além de um para desmoronamento e desabamentos em Arujá e 14 para enchentes e alagamentos em Santana, Tucuruvi, Osasco e Barueri. Na Vila Maria, uma árvore caiu sobre uma residência às 16h29 e ninguém ficou ferido.

Meteorologistas do CGE explicam que a chuva com forte intensidade desta segunda é uma “combinação de calor e entrada da brisa marítima”. Nas próximas horas, regiões da cidade seguem com chuvas, perdendo força e não há mais condição para precipitações fortes.

Já na terça-feira, 20, a previsão é de sol entre muitas nuvens, mas com sensação de tempo abafado. As mínimas oscilam em torno dos 18°C, enquanto as máximas não devem superar os 28°C. “No final da tarde a propagação de áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva, associadas com raios e rajadas de vento na capital paulista”, informou o CGE.