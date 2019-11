Chuva atrasa obra de ciclovia da Marginal do Pinheiros; trecho permanece fechado

SÃO PAULO - As chuvas que atingiram a cidade de São Paulo nos últimos dois dias atrasaram o cronograma de obras de reparo na ciclovia da Marginal do Pinheiros. Por isso, o trecho entre as Estações Cidade Universitária e Villa Lobos-Jaguaré, na zona oeste da capital, permanecerá fechado por tempo indeterminado, até que as condições climáticas melhorem e as obras possam ser concluídas.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que, pela programação inicial, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) previa finalizar nesta sexta-feira, 29, a execução de reparos no talude e na pista da Ciclofaixa Rio Pinheiros.

No domingo, 1º, a Emae também interditará outro ponto da ciclofaixa, entre a Ponte João Dias e a Estação Granja Julieta, na zona sul, para recuperação de outro talude. A previsão de conclusão dessas intervenções é de dois meses e meio.

"A interrupção do tráfego de ciclistas é uma medida de segurança, já que no local serão utilizados máquinas e equipamentos pesados para a execução dos serviços", afirmou, em nota, a CPTM.

A companhia explicou que os sete acessos à ciclovia permanecerão abertos. São eles:

Avenida Miguel Yunes, 620

Estação Jurubatuba

Estação Santo Amaro

Estação Vila Olímpia

Estação Cidade Universitária

Ciclopassarela da Prefeitura de São Paulo nas proximidades do Parque do Povo

Escada da Ponte Cidade Jardim

Pista provisória

As obras da Linha 17-Ouro, da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), provocaram o fechamento de um trecho de 4,5 quilômetros da ciclovia, entre as Estações Vila Olímpia e Granja Julieta, na zona sul.

Para atender os ciclistas, o Metrô implantou uma via alternativa do outro lado da Marginal do Pinheiros, com acesso pela Ponte Cidade Jardim e transposição pela Ponte João Dias.

O funcionamento da ciclofaixa é das 5h30 às 18h30, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados.