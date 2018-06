Chuva atrapalha pré-carnaval na Rua Augusta

São Paulo – No segundo dia consecutivo de forte chuva, centenas de foliões fecharam parte da Rua Augusta para assistir ao ensaio do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. A via ficou bloqueada entre as ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá. O evento teve início as 16h, mas ao menos desde às 14h já havia aglomeração de pessoas na via, com fantasias de unicórnio e muito gliter no corpo.

Por volta das 16h ficou inviável continuar dançando - a chuva começou a arrastar lixo na calçada e formar grandes poças. As pessoas correram para se proteger em estabelecimentos comerciais próximos- a entrada de um estacionamento, de uma academia, de uma sorveteria, uma padaria e de uma agência bancária ficaram congestionadas. Muitos não viram a situação como um problema.

"Com chuva é mais emocionante", diz a estudante de Publicidade Bruna Santos, de 21 anos, que veio da zona leste da cidade para curtir o bloco. O caixa Felipe Alves, de 26 anos, diz que também esteve no ensaio bloco do sábado, no Largo da Batata, em Pinheiros. "Não demos sorte, mas deu para se divertir", diz.