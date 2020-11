Chuva atinge cidade de SP; Defesa Civil alerta para raios e ventos fortes

A cidade de São Paulo registrou chuva intensa em vários pontos na tarde desta quinta-feira, 26. Cerca de oito áreas da capital entraram em estado de atenção para alagamentos a partir das 14h17, segundo alerta emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).

De acordo com o órgão, o calor ajudou a gerar áreas de instabilidade e alta disponibilidade de umidade. As chuvas começaram pela Zona Leste e atuaram com forte intensidade nas Zonas Sul, Sudeste, Norte e Centro.

O término do estado de atenção foi divulgado às 17h20 para a Zona Norte. Segundo o CGE, a chuva perdeu força, mas novas áreas de instabilidade vindas de Mairiporã voltaram a atuar com forte intensidade. A Defesa Civil de São Paulo alertou a população para buscar abrigo e evitar áreas abertas pelo risco de raios e fortes ventos.

A previsão é de tempo instável e abafado nas próximas horas e chuva leve e fraca nas Zonas Norte e Leste. Ainda ocorrem chuvas isoladas com intensidade variada na capital paulista. Os registros da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostram aumento de lentidão na Zona Sul com 12 km e atenção para o Centro, com 6 km.

Para os próximos dias a tendência é de temperaturas elevadas e pancadas de chuva no final das tardes. A sexta-feira, 27, deve ser de sol com temperaturas mínimas de 20°C e máximas de 32°C.

Veja as regiões que ficaram em estado de atenção para alagamentos:

Zona Norte, das 14h45 às 17h20

Zona Oeste, das 14h45 às 15h58

Marginal Pinheiros, das 14h45 às 15h58

Zona Leste, das 14h17 às 15h58

Zona Sul, das 14h17 às 15h58

Zona Sudeste, das 14h17 às 15h58

Centro, das 14h17 às 15h58

Marginal Tietê, das 14h17 às 15h58