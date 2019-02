Chuva persiste na tarde desta terça-feira em SP

SÃO PAULO - Chove forte na capital paulista na tarde desta terça-feira, 26. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), toda a cidade está em estado de atenção desde as 13h25.

Esperam-se pancadas de chuva que devem se estender para o decorrer da tarde, o que em conjunto com o solo encharcado eleva o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores, transbordamento de rios e deslizamentos de terra na cidade.

A Defesa Civil também fez alerta sobre o temporal que atinge a capital paulista.

13:35 Chuva intensa no Centro, Sul e Oeste da Capital. Tem raios. Atinge cidades vizinhas. Busque abrigo. Se estiver em rio ou lago, saia. Como proceder: https://t.co/UT6sjqgwWe #defesacivil #defesacivilsp #somostodosnos #supdecsp pic.twitter.com/l7MnJnYaaJ — PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL SP (@SUPDECSP) February 26, 2019

Durante a manhã, a situação permaneceu bastante caótica. A chuva da madrugada deixou a capital em estado de atenção e vários pontos de alagamentos transitáveis e intrasitáveis foram registrados ao longo do dia. Confira a situação agora

Pela manhã, uma árvore de grande porte caiu na Rua Dr Veiga Filho, no bairro de Higienópolis, no centro da capital paulista e bloqueou a via. A queda assustou moradores de um prédio em frente ao local do acidente. Mesmo com a interdição da Defesa Civil, alguns pedestres ainda passavam pela calçada esburacada. Outra ocorrência foi registrada na Rua Traipú, no Pacaembu, na zona oeste.

O Corpo de Bombeiros informou que até a tarde de terça-feira recebeu 411 pedidos devido a queda de árvores. Durante a madrugada também foram registrados chamados para desabamentos, desmoronamentos e enchentes na Grande SP e Região Metropolitana.

As chamadas para ocorrências envolvendo árvores na região metropolitana de SP de 25/02/2019 até o momento (26/02/2019) são de 411, devido as chuvas! — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 26 de fevereiro de 2019

Um dos desabamentos foi registrado na Travessa Eugênio Hostos, no Sapopemba, na zona leste da cidade. 3 viaturas foram para o local. Ninguém ficou ferido. A corporação também informou que um homem de 35 anos foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Santo Amaro, na zona sul, vítima de afogamento em represa na região do Itaim Bibi. O estado de saúde é grave.

Congestionamento. No trânsito, por volta das 13h40, o motorista enfrentava congestionamento na Marginal do Tietê, no sentido da Ayrton Senna, da ponte da Casa Verde até a ponte Cruzeiro do Sul. Segundo o Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), são registrados 16 km de lentidão. De manhã, o índice chegou a 148 km de congestionamento.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, desde a meia-noite, das 96 chegadas previstas, 28 atrasaram. Segundo a GRU Airport, das 59 partidas, 15 atrasaram. O aeroporto de Congonhas opera normalmente.

Os temporais também prejudicaram o fornecimento de energia em algumas regiões da capital paulista. Segundo a Enel Distribuição São Paulo, as fortes rajadas de vento e as chuvas com granizo atingiram toda a área de concessão da distribuidora. As zonas leste e norte foram as mais prejudicadas. A companhia disse que estava trabalhando para restabelecer o serviço.

Clima

A semana será marcada por tempo instável e chuvoso na Grande São Paulo e capital em razão da passagem de uma frente fria e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, de acordo com informações do CGE. São esperados elevados volumes de chuva, o que aumenta o potencial para a formação de alagamentos, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos de encostas em áreas de risco.

Instabilidade de fraca intensidade deve ser registrada nesta manhã, mas a chuva forte se intensifica a partir da tarde e se estende para a noite. Há também risco de rajadas de vento, aumentando o potencial para quedas de árvores.

O Climatempo aponta para a possibilidade de chuva a qualquer hora na capital paulista nesta terça. A previsão é de mínima de 21°C e máxima de 27°C.

Queda de laje

Um casal de idosos foi resgatado na madrugada desta terça por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) após a queda de uma laje em Suzano, região metropolitana de São Paulo. A suspeita é que a estrutura tenha desabado em razão das fortes chuvas. De acordo com os bombeiros, o incidente aconteceu na Rua Adriana, no bairro de Vila Fátima. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Samu.