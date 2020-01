Chove forte na capital paulista na tarde desta quinta-feira

SÃO PAULO - Forte chuva com raios que atingiram a capital paulista na tarde desta quinta-feira, 16, deixaram regiões da cidade em estado de atenção e provocaram inundações. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), São Paulo registrou, ao todo, 36 pontos de alagamento. Às 18 horas, 14 deles permaneciam ativos, sendo três intransitáveis.

Segundo o CGE, a aproximação de uma frente fria pelo oceano trouxe chuva forte para a capital durante a tarde, mas as pancadas de chuva começaram a perder força no início da noite. Das 15h45 às 17h30, a Marginal do Pinheiros e as zonas sul e oeste ficaram em estado de atenção.

A região central e as zonas norte e leste continuavam em estado de atenção para alagamento às 18 horas. Na Marginal do Tietê, a situação era a mesma, segundo o órgão da Prefeitura.

Já na região da Subprefeitura do Jaçanã, na zona norte, o cenário era mais grave, de acordo com o CGE. Desde às 16h40, a área se encontra em estado de alerta, com iminência de transbordamento dos Córregos Paciência e Tremembé.

15:46 Chuva intensa em Z. oeste e norte. Tem raios. Atinge o centro. Nao enfrente alagamentos, nem ande em áreas alagadas. Como proceder: https://t.co/UT6sjqgwWe #DefesaCivilProtegeVoce pic.twitter.com/WIFEcO6oRH — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) 16 de janeiro de 2020

Parte da Rua Amaral Gurgel, sob o Minhocão, no centro, ficou inundada e motoristas encontraram dificuldades para trafegar. Na Rua Cardoso de de Almeida, em Perdizes, zona oeste, a via também ficou alagada.

Medidores chegaram a registrar rajadas de vento de 61,2 km/h às 16h30 no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na Campo de Marte, na zona norte da capital, os ventos chegaram a 48 km/h.

Nesta quinta-feira, as temperaturas variam de 22ºC a 33ºC. Na sexta-feira, 17, a previsão é de muita nebulosidade e chuvas que diminuem gradativamente no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre 18ºC e 22ºC.

No sábado, 18, a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos causam muita nebulosidade e chuviscos, que se alternam com períodos de melhoria no decorrer do dia. As temperaturas variam entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 23°C.