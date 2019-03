Forte chuva provoca alagamentos e queda de árvores na capital paulista na tarde desta 5ª feira

SÃO PAULO - Choveu forte em toda a cidade de São Paulo na tarde desta quinta-feira, 7. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamento às 14h40, com término do alerta às 15h45. A chuva veio acompanhada de raios, trovões e relâmpagos e deixou três pontos de alagamentos. Saiba qual ainda está ativo.

Além disso, o Corpo de Bombeiros atendeu 70 ocorrências de queda de árvores na Grande São Paulo e na região Metropolitana.

15h40 - Devido às chuvas na Grande SP e Região Metropolitana, recebemos os seguintes chamadas das 00h00 até 15h40 de hoje: quedas de árvore: 70 enchente: 01 desabamento: 01 — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 7, 2019

Áreas de instabilidade que se formaram no interior, devido ao forte calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera, deslocaram-se em direção a capital paulista.

15h31 - Rua Matim Perere, 15 - Brasilândia, queda de árvore sobre residência, 06 vtrs à caminho, possivelmente com vítimas #193S — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 7, 2019

Imagens do radar meteorológico mostraram que as chuvas atingiram principalmente a zona norte, nos bairros de Tremembé, Jaçanã, Tucuruvi e Vila Medeiros. Ainda de acordo com o CGE, por volta das 16h, a chuva se deslocou para a Baixada Santista.

⚠ Estado de atenção para alagamentos em toda a Capital, às 14h40. Chuvas entram na Grande São Paulo do interior com pontos fortes. Deslocamento rápido, mas há potencial delas intensificarem mais, dentro da Capital. https://t.co/hWZtj9r08U #RespeiteAChuva #PrefSP pic.twitter.com/MlpIGdsVKV — CGE (@cge_sp) March 7, 2019

De acordo com o CGE, os termômetros apontaram 30°C em São Mateus, na zona leste, e 31°C em Parelheiros, no extremo da zona sul. A umidade relativa do ar nesses locais era respectivamente de 53% e 64%.

A sexta-feira, 8, terá predomínio de sol e calor na capital paulista. No fim da tarde, a combinação de temperatura elevada e brisa marítima gera nuvens carregadas que provocam chuva em forma de pancadas isoladas e rápidas. A mínima será de 21°C e a máxima de 32°C.

Acidente. Por volta das 15h desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros informou que cinco viaturas foram encaminhadas para a rodovia Anhanguera, na altura do km 22, no sentido de Pirituba, para atender a ocorrência de um capotamento no local.