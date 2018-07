Chove em São Paulo pela primeira vez em 46 dias e temperatura deve cair ao longo da semana

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou, na noite desta segunda-feira, 30, chuva pela primeira vez em 46 dias. A precipitação foi notada em diversas partes da capital, com maior intensidade na zona sul e oeste, além de ter chegado à região metropolitana. Ventos de até 57 km/h foram registrados, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, que destacou que a chuva veio acompanhada de raios e trovões.

De acordo com o CGE, a passagem de uma frente fria no litoral do Estado deverá trazer mais chuvas significativas e declínio das temperaturas até o fim desta semana. "A terça-feira deve iniciar com céu fechado e chuva intermitente, por conta da presença da frente fria sobre o oceano, na altura do litoral de São Paulo. São previstas chuvas na madrugada, de forma intermitente e que se prolongam por boa parte do dia. As temperaturas oscilam entre mínima de 14°C e máxima que não superam 18°C", detalhou o órgão municipal.

A chuva deverá amenizar a sequência de dias secos na capital e a umidade relativa do ar deverá se manter acima dos 58%. O último registro de precipitação era de 13 de junho, quando o acumulado médio foi de 8, 4 mm. A secura tem ocorrido em todo o Estado, que registra redução nos volumes dos reservatórios e muitos focos de incêndio. Até a semana retrasada, já haviam ocorrido mais que o dobro de pontos de fogo no Estado, na comparação com o mesmo período do ano passado.

A quarta-feira, acrescenta o CGE, será marcada por variação de nebulosidade desde a madrugada, com possibilidade de alguns chuviscos isolados por conta da circulação marítima. "Termômetros em torno dos 13°C, sol entre nuvens e temperatura máxima prevista de 18°C."