Chinaglia está em SP para prestar apoio à família de Redecker

O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), está em São Paulo prestando apoio à família do deputado Júlio Redecker (PSDB-RS), uma das vítimas fatais do acidente com o Airbus A-320 da TAM ocorrido nesta terça-feira, 17, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo a assessoria da Presidência da Câmara, Chinaglia era amigo de Redecker e está muito abalado. O deputado gaúcho embarcou em Porto Alegre no Airbus da TAM e pegaria outro vôo em São Paulo, com Chinaglia, para uma viagem aos Estados Unidos, onde haveria uma série de reuniões com parlamentares norte-americanos. Diante da gravidade do acidente, Chinaglia cancelou a viagem para acompanhar o caso. O governador Aécio Neves (PSDB) lamentou a morte do parlamentar. Segundo Aécio, o deputado vinha se destacando como uma das novas lideranças do Congresso Nacional. Ele também lamentou, com profundo pesar, o falecimento de dezenas de brasileiros na mesma tragédia e solidarizou-se com suas famílias, expressando suas condolências. A Associação Brasileira de Calçados (Abicalçados) divulgou nota lamentando a morte do Deputado Federal Júlio Redecker (PSDB-RS) no acidente da TAM. Redecker, que cumpria seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados, foi ativo defensor do setor coureiro-calçadista no Congresso, segundo palavras da própria direção da entidade. A Abicalçados manifestou, sobretudo, solidariedade á família do deputado gaúcho.