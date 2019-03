Chegou a hora de acalmar um pouco

Olá pessoal, tudo bom?

Foi uma maratona e tanto. Nos desfiles de São Paulo e Rio de Janeiro. E a programação de bloquinhos não deixou a desejar - tinha para todos os gostos em um carnaval que já virou história.

Sei que a programação de carnaval deve continuar neste próximo fim de semana. Mas agora, na minha opinião, chegou a hora de acalmar. Não concorda? Vamos nessa, então, com uma seleção de filmes, parques, exposições e até feiras orgânicas para conhecer em São Paulo.

Para Entender Uma viagem por SP Entenda o que há para fazer em São Paulo com roteiros diferentes a cada semana; tem dicas de cinema, parques, bares, restaurantes e até baladas.

Cinema. Já conversamos sobre o tema aqui, caro leitor, quando fiz algumas sugestões até fora da caixa - como ir ao cinema de segunda-feira. Hoje, nesse nosso papo semanal, deixo como dica assistir a Capitã Marvel, que acabou de estrear. Mas se há um programa legal para fazer em São Paulo é ir ao cinema - e as opções são muitas.

Para facilitar as coisas, você sabia que o Estadão atualiza, toda quinta-feira, uma página com toda a programação da cidade? Pode ser, também, uma ótima oportunidade para conhecer as melhores salas de cinema - o Divirta-se faz, todo ano, um especial sobre o tema.

Parques. Não vejo melhor maneira de recuperar energias, em São Paulo, do que visitar os parques da capital. tem para todos os gostos. Eu separo os meus preferidos, sobre os quais falei na coluna da semana passada sobre os Beatles. Não deixe de visitar com frequência os parques do Ibirapuera e da Água Branca - esta matéria aqui mostra como aproveitar o (restinho) de verão nos parques da cidade.

Diferente. Mas tem muito passeio diferente para recuperar as energias. Que tal descobrir cinco lugares para ver esculturas ao ar livre em São Paulo? Garanto a você que as sugestões são muito legais e o passeio vale a pena. Pensei em dar aqui a sugestão de você conhecer lanchonetes que preparam milk-shakes alcoólicos, mas pensando bem, a ideia é desintoxicar, por isso, que tal conhecer um roteiro com cinco feiras orgânicas? Garanto que vale a pena.

Em tempo. Na semana passada, na coluna sobre os Beatles, convidei os nossos leitores, durante o nosso bate-papo, a sugerirem músicas da banda inglesa que são a cara de São Paulo. A participação, nos comentários, foi muito bacana - o que sempre me enche de orgulho.

Abaixo, a lista elaborada pelos leitores.

Amilcar Henrique e Ricardo Yazigi - Lucy In The Sky With Diamonds

Maria Cecília dos Santos Fraga - Nowhere Man

João da Conceição Silva Pap - Golden Slumbers

Tamer e Associados - Penny Lane

Aurea Andrade Figueira - Helter Skelter

Eduardo Val e Aurélio Abreu - A Hard Day´s Night

Marcelo Marcolino - Come Together

Henrique Alvares da Cunha - I´m So Tired

Carlos Alberto Lopes - Strawberry Fields Forever

Eduardo Victor Camargo - Revolution

Paulo henrique M de Oliveira - Rain

Alvaro Martins - A Day In The Life

Angelo Alfonsin - I Got a Felling

Um abraço e até a próxima semana.