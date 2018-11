Chega a 100 o número de vítimas identificadas pelo IML

Mais três corpos de vítimas do vôo 3054 foram identificados neste sábado, 28. Ao todo são 100 as vítimas identificadas pleo Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Secretaria de segurança pública, os corpos identificados são de Diogo Casagrande Salcedo, Vinicius Costa Coelho e Arthur Souto Maior de Queiroz. Veja Também: O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Mais cedo, o IML identificou também Alejandro Guilhermo Camozzi e Ésio Siqueira Freitas. O trabalho de reconhecimento das vítimas do vôo 3054 chega à fase mais difícil. Até a quinta-feira, os corpos eram reconhecidos sem exame de DNA. Agora, a equipe do IML começa a trabalhar nos casos mais complicados. Na tarde de quinta, chegou à cidade o diretor do Instituto Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul, Luiz Figueiredo Martins. Ele levou objetos das vítimas e 55 perfis genéticos de parentes que tiveram sangue coletado em Porto Alegre. O acidente envolvendo o Airbus-320 da TAM deixou pelo menos 200 mortos no último dia 17. Vindo de Porto Alegre, o avião derrapou na pista de Congonhas, atravessou a Avenida Washington Luiz e se chocou contra um prédio da Tam Express.