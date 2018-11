Chefes da Defesa e da Infraero devem sair na próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou nesta quinta-feira, 19, aos ministros mais próximos que o titular da Defesa, Waldir Pires, e o presidente da Infraero, José Carlos Pereira, devem deixar seus cargos até a próxima semana. O desgaste político do ministro ficou evidente com a decisão de Lula de transferir do Ministério da Defesa para o Planalto a reunião do Conselho Nacional de Aviação (Conac) agendada para esta sexta-feira. Lula vai coordenar a reunião, e não Pires, que também estará presente. Antes de se reunir com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, na noite desta quinta-feira o presidente da Infraero admitiu colocar seu cargo à disposição. "Meu cargo está sempre à disposição", teria dito. Veja também: Dilma convoca presidente da Infraero e diretora da Anac Lista completa dos mortos Quem são as vítimas do vôo 3054 As histórias das vítimas da tragédia O local do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Os acidentes mais graves da aviação brasileira Cronologia da crise aérea Conheça o Airbus A320 A repercussão da tragédia no mundo Assista a vídeos feitos no local do acidente Em outro sinal de que o ministro da Defesa está de saída, o governo fez ontem uma reunião da coordenação política para tratar da crise aérea, mas não convocou Pires. Formalmente, ele não faz parte desse núcleo de decisões, mas ministros de outras áreas sempre são chamados para os encontros da coordenação quando são discutidos assuntos afeitos aos seus ministérios. O próprio Pires foi convocado para uma dessas reuniões, no último dia 26 de março, para discutir o foguete do VLS. Mesmo considerando que o acidente com o avião da TAM, na última terça-feira, não tem relação com a crise aérea vivida pelo País, a avaliação do presidente é que a cúpula do setor aéreo perdeu a condição de se manter nos cargos. Um outro civil deverá ocupar o cargo de Pires. Pelos planos traçados, Lula comandará nesta sexta-feira a reunião do Conac, órgão ligado à Presidência que ganhará mais poder e influência para gerenciar o sistema aéreo brasileiro. Na reunião da coordenação política, nesta quinta, o presidente cobrou idéias dos ministros presentes - Guido Mantega (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento), Dilma Rousseff (Casa Civil), Walfrido dos Mares Guia (Relações Institucionais), Tarso Genro (Justiça) e Franklin Martins (Comunicação Social). Durante o encontro, foram discutidas alternativas que há tempos vêm sendo estudadas pelo governo e serão levadas à reunião do Conac. A lista de medidas de curto e médio prazos para aliviar o tráfego aéreo no Aeroporto de Congonhas incluiu a redução do número de vôos, principalmente nos horários de pico. Caixa-preta Em conversas com interlocutores, Lula tem deixado claro o respeito pelo ministro da Defesa, mas considera que não dá mais para segurá-lo no cargo. Agora, começam as análises de perfis de civis que podem ocupar a pasta da Defesa. O presidente disse estar satisfeito com o trabalho do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, mas descarta entregar aos militares o ministério da Defesa. Lula demonstrou, na prática, que o gabinete de crise do setor aéreo é ele mesmo: tomou para si todo o gerenciamento da busca de soluções para o problema. "Quero respostas rápidas", cobrou o presidente, que também se reuniu nesta quinta com Saito, reservadamente, durante uma hora. O comandante da Aeronáutica informou a Lula que a caixa-preta do Airbus da TAM seguiu mesmo para os Estados Unidos. Saito recebeu a garantia dos responsáveis pelo trabalho de que a degravação dos diálogos da cabine do avião será enviada de volta para o Brasil na próxima semana. Até agora, o governo acredita que a hipótese mais provável para a tragédia com o avião da TAM seja falha humana, por causa do excesso de velocidade do avião quando tocou a pista, ou defeito do próprio Airbus.