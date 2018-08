CET reduz limite de velocidade em faixa exclusiva da 23 de Maio

A partir da meia-noite do próximo domingo, 26, a faixa exclusiva da direita nas avenidas 23 de Maio e Moreira Guimarães, que compõem o Corredor Norte-Sul, terão limite de velocidade reduzido de 60km/h para 50km/h.

A mudança, implementada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ocorre nos dois sentidos, no trecho entre os viadutos Dona Paulina e João Julião da Costa Aguiar. Segundo a companhia, a medida visa padronizar a velocidade nas faixas exclusivas.

A faixa exclusiva nas vias onde a alterção ocorre funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 6 h0oras às 22 horas. Nos horários liberados, os demais veículos deverão obedecer a nova velocidade, assim como os táxis que circulam pela faixa. A fiscalização começará automaticamente.

Segundo a CET, a sinalização será reforçada ao longo das avenidas, com a instalação de 39 placas regulamentando a nova velocidade, além da utilização de faixas e banners para orientação dos motoristas.

A área de Engenharia de Campo da companhia e técnicos da SPTrans vão acompanhar a mudança, "com a orientação aos motoristas e pedestres, para manter as condições de segurança e fluidez no trânsito", informou a companhia.