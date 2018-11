CET planeja Zona Azul permanente no Ibirapuera

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) anunciou que pedirá, em agosto, a prorrogação da cobrança da Zona Azul no Parque do Ibirapuera por mais seis meses, em caráter experimental. A idéia, porém, é que a tarifação passe a ser permanente. O gerente de Estacionamento Rotativo da CET, Celso Buendia, disse que os quatro primeiros meses tiveram avaliação positiva da população. A Secretaria das Subprefeituras confirmou a medida. Segundo Buendia, a CET fez pesquisa de opinião com 300 clientes do estacionamento do parque, antes e depois da tarifação, dos quais 86% disseram que o serviço melhorou após a cobrança. Na segunda-feira a CET inaugurou 400 novas vagas em dois bolsões do parque, que passou a ter 925 vagas.