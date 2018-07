CET monta esquema para monitorar acesso ao sambódromo

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai montar uma operação especial para monitorar o tráfego nas principais vias de acesso ao sambódromo do Anhembi, das 21 horas de sexta-feira, 20, às 9 horas de terça-feira, 24, por conta dos desfiles das escolas de samba. O local fica entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde, sendo circundado pela avenidas Olavo Fontoura e Assis Chateaubriand (Marginal Tietê). Veja também: Saiba como chegar ao sambódromo Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Para monitorar, operacionalizar e manter a fluidez e a segurança do trânsito durante os bloqueios, a CET vai contar com 460 técnicos, 80 viaturas, 950 cavaletes, 145 super cones de sinalização, 70 cones, 370 grades metálicas e 30 rolos de fita zebrada. Por causa das mudanças no trânsito, os motoristas que utilizam as rodovias próximas à capital, em especial os que conduzem veículos de carga, devem evitar acessar o sistema viário da cidade, especialmente a Marginal do Tietê nos dias 20 e 21 de fevereiro, em razão da movimentação no entorno do sambódromo. Os motoristas oriundos da região Norte do País que acessam as rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, com destino ao Sul, devem utilizar a Rodovia Dom Pedro e o Rodoanel Governador Mário Covas. Já os motoristas oriundos da região Sul que acessam as rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco e sistema Anhanguera-Bandeirantes também devem utilizar o Rodoanel Governador Mario Covas e a Rodovia Dom Pedro I. Interdições A pista local da Marginal Tietê (Avenida Assis Chateaubriand), sentido Rodovia Castelo Branco, entre as pontes Bandeiras e Casa Verde, ficará interditada das 21 horas de sexta às 9 horas de sábado, e das 19 horas de sábado às 9 horas de domingo. A Avenida Olavo Fontoura, sentido Praça Campo de Bagatelle, será interditada a partir das 15 horas de sexta-feira às 9 horas de terça-feira. A Avenida Olavo Fontoura, sentido Casa Verde, será bloqueada ao tráfego das 18 horas de sexta-feira às 9 horas de terça-feira, sendo operacionalizada mão dupla de circulação para veículos de emergência. A Rua Professor Milton Rodrigues, sentido Marginal, em toda a extensão, permanecerá bloqueada até o dia 1º de março para estacionamento dos carros alegóricos e pré-concentração dos carnavalescos. A Rua Professor Milton Rodrigues, sentido Olavo Fontoura, será interditada das 15 horas de sexta-feira às 9 horas de terça-feira, sendo utilizada exclusivamente para acesso local e por veículos credenciados do Hotel Holiday Inn, Anhembi e Liga das Escolas. Rotas alternativas A Avenida Braz Leme e a Marginal do Tietê são opções de desvio ao bloqueio da Avenida Olavo Fontoura. A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Rodovia Castello Branco, deve ser utilizada como alternativa ao fechamento da pista local. Alterações no trânsito A Rua Marechal Leitão de Carvalho, via de acesso ao estacionamento do Anhembi, através dos portões 3, 4 e 5, terá sua circulação alterada para mão única. Caso haja congestionamento na Praça Campo de Bagatelle, poderá ser bloqueada junto à Avenida Santos Dumont, sendo a opção de desvio a pista local da Marginal Tietê e a Rua Massinet Sorcinelli. A Rua Massinet Sorcinelli, entre a Avenida Assis Chateaubriand e a Rua Marechal Leitão de Carvalho, poderá ser bloqueada junto à pista local da Marginal Tietê. Neste caso, a opção de trânsito será a pista expressa da Marginal Tietê até a Ponte do Limão, retornando pela pista sentido Ayrton Senna até a Ponte das Bandeiras ou Cruzeiro do Sul. A Avenida Olavo Fontoura, pista sentido Casa Verde, terá a circulação alterada para mão dupla de direção no trecho de 200 metros antes e 200 metros após a Rua Professor Milton Rodrigues. Será montada faixa reversível, sendo a mão dupla exclusiva para veículos de serviço, imprensa, policiamento e emergência. Pontos de bloqueio - Marginal Tietê, pista local, sentido Castelo Branco, junto à transposição da pista local para a expressa, em frente ao Pavilhão de Exposições do Anhembi. - Avenida Olavo Fontoura X Praça Campo de Bagatelle. - Avenida Olavo Fontoura X Rua Brazelisa Alves de Carvalho. - Avenida Braz Leme X Rua Dr. Melo Nogueira. - Rua Brazelisa Alves de Carvalho X Rua Luciano Prata. - Marginal Tietê, junta da transposição da pista local para a expressa, próximo ao portão 9 do Anhembi.