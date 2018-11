CET libera tráfego em 10 quilômetros na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou na tarde desta segunda-feira, 19, 10 quilômetros da pista expressa da Marginal do Pinheiros para o tráfego de veículos. Foram liberados os trechos entre a ponte Estaiada até a Ponte Eusébio Matoso e entre a Ponte João Dias à ponte Estaiada - a liberação não é contínua.

Segundo o secretário João Octaviano Neto, a companhia fará intervenções na Marginal para criar novos acessos para a mudança dos carros entre as pistas locais e expressas. Devem ser abertas ao menos três novas passagens com a retirada de canteiros, barreiras e passeios. "Não queremos que os motoristas fiquem represados na Marginal", diz.

Foram colocadas 50 carretas móveis pela via com mensagens de orientação para o trânsito, além de faixas e equipes da CET para coordenar o fluxo. "Adotamos um conjunto de ações que não são permanentes, vamos fazer as intervenções de forma dinâmica, de acordo com a necessidade que avaliarmos a cada momento", diz o secretário.

A Prefeitura espera liberar mais quatro quilômetros da via expressa nos próximos dias. "A nossa expectativa é de que a via local ande devagar, mas vai andar. O que não queremos é que o motorista fique parado, mas uma lentidão é esperada". Segundo a CET, a Marginal do Pinheiros recebe 1,5 mil veículos por faixa a cada hora. Por isso, a abertura de novas transposições é importante para evitar o "afunilamento" dos carros nos trechos de interdição.

Octaviano Neto destaca ainda que a liberação do rodízio é apenas para o trecho da marginal Pinheiros. "A liberação do rodízio não tem como objetivo liberar a circulação dos carros pela cidade, mas facilitar a saída da área de rodízio. Facilitar para o motorista que já estiver naquele trecho para sair do rodízio".

O secretário também pediu para que a população priorize o uso do transporte público para desafogar o trânsito na região. No entanto, informou que não há, por enquanto, a previsão de ampliação na frota de nenhuma linha de ônibus. "A SPTrans está medindo o fluxo continuamente e, se houver aumento da demanda, ampliamos o número de veículos para os passageiros."

Nesta segunda-feira, 19, o prefeito Bruno Covas (PSDB) admitiu que a vistoria feita nos viadutos de São Paulo é insuficiente. Em entrevista coletiva, afirmou que quer contratar, de forma emergencial, uma empresa para fazer laudos estruturais de todos os 185 viadutos e pontes da cidade.