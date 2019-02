CET libera pista central da Marginal que estava bloqueada por obra da Sabesp

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou, na noite de domingo, 10, a pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte das Bandeiras. O trecho havia sido interditado na madrugada de sábado, 9, após o rompimento de uma rede de esgoto da Sabesp. Após o rompimento, o canteiro sofreu um afundamento e foi feita uma obra emergencial no local.

De acordo com a Sabesp, a obra emergencial continuará sendo executada no canteiro que divide as pistas central e expressa, 50 metros após a Ponte das Bandeiras. Mas, como não haverá a necessidade de ocupação de faixas da Marginal, a CET decidiu liberar as duas faixas da pista central esquerda e o acesso para a pista expressa.