CET libera mais 1,2 km da pista expressa da Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou para a circulação de carros nesta sexta-feira, 23, mais 1,2 quilômetro da pista expressa da Marginal do Pinheiros, em São Paulo, bloqueada desde a quinta-feira, dia 15, quando parte do viaduto da via caiu e interditou o trânsito.

A pista ainda tem um trecho de 8,8 quilômetros interditado, entre a Praça Silveira Santos e o Parque Villa-Lobos, na zona oeste.

No terceiro dia útil após o acidente, a cidade teve, pelo terceiro dia consecutivo, índices de lentidão no trânsito acima da média. Na manhã desta sexta, foram 135 quilômetros, contra uma média máxima diária para as sextas-feiras de 128 quilômetros de fila.

"O objetivo das medidas operacionais é garantir melhores condições de fluidez ao trânsito com segurança viária minimizando o impacto da interdição e, ao mesmo tempo, viabilizar os bloqueios necessários para o andamento das obras de recuperação do viaduto avariado", informou a CET, por nota.

Com a nova liberação, o motorista pode seguir pela Marginal do Pinheiros, na pistra expressa sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Estaiada até um trecho a 600 metros antes da Ponte Cidade Universitária. Lá, é obrigado a migrar para a pista local para seguir viagem.

Não há prazo para a liberação da pista expressa.