CET alterará circulação de trecho da rua 25 de Março

A Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, passará a ter sentido de duplo direção no trecho entre a Avenida Senador Queirós e a Rua Paula Souza, a partir da zero hora deste sábado, 21. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pretende com a mudança melhorar a segurança dos pedestres e o trânsito da região. A sinalização vertical de regulamentação de estacionamento da rua será readequada. As áreas de estacionamento, como zonas Azul e Marrom, não sofrerão mudanças. A CET diz que a sua Engenharia de Campo acompanhará o processo de interdição e orientará os motoristas e usuários.