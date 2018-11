Cerca de 2 milhões de veículos devem deixar a cidade de SP no feriado prolongado

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que cerca de 2 milhões de veículos devem deixar a capital paulista em direção ao litoral e ao interior do Estado para o feriado prolongado de Proclamação da República (15) e Consciência Negra (20). O rodízio municipal de veículos estará suspenso de quinta a terça-feira.

A partir desta quarta-feira, 14, será iniciada a Operação Estrada para tentar garantir segurança e mobilidade dos motoristas, em razão do aumento no fluxo de veículos, principalmente nos acessos às rodovias.

A CET recomenda que os motoristas com destino às estradas evitem o sistema viário entre 14h e 22h desta quarta. A orientação é que eles utilizem as rodovias no entorno da capital, evitando o acesso ao sistema da cidade.

Zona Azul

O serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) irá operar conforme sinalização existente. Os horários de ativação estão dispostos nas placas de regulamentação de cada local.

Ciclofaixas

As ciclofaixas de lazer serão ativadas das 7h às 16h de quinta, terça e domingo.