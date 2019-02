Confirmado surto de sarampo em transatlântico; 10 mil serão vacinados

BRASÍLIA - Cerca de 10 mil pessoas deverão ser vacinadas na manhã desta quarta-feira, 20, no porto de Santos, no litoral paulista, durante ação de bloqueio contra um surto de sarampo identificado no transatlântico Seaview. O surto foi confirmado nesta terça pelo Instituto Adolfo Lutz e atinge 18 pessoas, todas tripulantes da embarcação. Serão mobilizadas 100 pessoas para a operação.

No primeiro momento, serão vacinados cerca de 5 mil passageiros que estão na embarcação. Somente depois de imunizados, eles deixarão o transatlântico. Uma vez concluída a operação, passageiros que vão embarcar no navio para outro trecho de viagem também serão imunizados.

A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de São Paulo, Regiane de Paula, afirmou em entrevista ao Estado que a medida tem como objetivo bloquear os riscos de transmissão da doença. “Todas as ações preconizadas foram adotadas”, garantiu.

A vacina, completou, pode evitar que mesmo as pessoas que tiveram contato com o vírus adoeçam. O sarampo é uma doença altamente contagiosa.

Os primeiros casos foram reportados no dia 16, quando o navio, que havia feito uma viagem para Búzios, Ilha Grande, Salvador e Ilhéus chegou ao porto de Santos. Na ocasião, 14 tripulantes reportaram febre baixa, nódulos e irritações nos olhos. Passageiros que desembarcaram foram alertados que, em caso de aparecimento de sintomas, deveriam procurar um médico e comunicar as autoridades sanitárias. “Foram cerca de 5 mil passageiros. Até o momento, não houve nenhum comunicado”, disse Regiane.

Um dos tripulantes que havia desembarcado em Santos começou a apresentar sintomas e foi internado na Casa de Saúde. Outros quatro trabalhadores do navio que também haviam desembarcado foram isolados. Todos permanecem em um hotel em São Vicente, para evitar contato com pessoas da cidade.

O navio seguiu viagem no dia 16 e foi para Santa Catarina. Os tripulantes com suspeita da doença foram mantidos em quarentena. Nessa segunda etapa, outras quatro pessoas apresentaram também sintomas da doença. Todos tripulantes da embarcação.

Uma vacinação de bloqueio já foi realizada, mas restrita às pessoas que tiveram contato com os trabalhadores. Foi usada a vacina tríplice, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

Questionada se não teria sido mais prudente interromper a viagem no fim da semana passada, quando os primeiros casos foram relatados, Regiane foi cuidadosa. “Há regras específicas para embarcações. A decisão é tomada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Todas as medidas preventivas foram adotadas.”

O Seaview é um dos maiores navios de cruzeiro a operar na costa brasileira. Estava a bordo do transatlântico o cantor Wesley Safadão, que deu um show durante a viagem. A embarcação tem 22 andares, além de subpiso, capacidade para 5,4 mil passageiros além de 1,5 mil tripulantes.

Entre o grupo de tripulantes em quarentena estão três brasileiros. Há também trabalhadores da Índia, África do Sul e Madagáscar. A identificação dos casos no transatlântico não deve alterar a análise feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a condição brasileira em relação ao sarampo.

O Brasil está prestes a perder o certificado de eliminação da doença. Para que tal decisão seja tomada, é preciso que se confirme casos da doença até dia 18 de fevereiro. Para autoridades sanitárias brasileiras, no entanto, os casos registrados no navio não devem ser levados em consideração. Isso porque o primeiro paciente com a infecção é de um tripulante das Ilhas Maurício. Não há casos suspeitos entre passageiros.

A confirmação de sarampo foi feita em 6 testes do Adolfo Lutz. Regiane afirmou que, por se tratar de um ambiente restrito, os demais casos podem ser confirmados apenas com exames clínicos.