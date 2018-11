Causa do acidente já está sendo apurada pela Aeronáutica

Poucas horas depois acidente com o vôo 3054 da TAM, procedente de Porto Alegre, a Aeronáutica já iniciou as investigações sobre o caso. As apurações estão sendo conduzidas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 4).A aeronave pousou na pista 35 de Aeroporto de Congonhas, mas não parou, atravessou a Avenida Washington Luiz e acabou batendo num prédio da companhia aérea e num posto de gasolina localizados na via.Segundo a assessoria de imprensa da TAM, o avião transportava 170 passageiros e seis tripulantes. A empresa afirma que está trabalhando com o máximo de agilidade e cuidado para confirmar a identidade das pessoas a bordo. "À medida que os nomes forem confirmados, notificaremos as famílias antes que qualquer informação se torne pública, como determina a legislação vigente", afirma a nota.