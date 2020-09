Casas de shows, boates e salões de festa de SP poderão funcionar como restaurantes

A prefeitura de São Paulo publicou um decreto no Diário Oficial desta sexta-feira, 4, autorizando o funcionamento de salões de festas, casas de shows e boates possam abrir os serviços de alimentação no local. Os espaços devem cumprir todos os protocolos de higiene, incluindo distanciamento social, uso de máscaras e álcool gel, medição de temperatura dos clientes e o horário reduzido.

Leia Também Litoral de SP se prepara para praias lotadas no feriado e 'carteirada' contra fiscalização

De acordo com o decreto, caberá às subprefeituras fiscalizar se os locais estão cumprindo os protocolos necessários. Se um espaço continuar funcionando após infração, estará sujeito à cassação do alvará de funcionamento.

Na coletiva de imprensa que anunciou os novos parâmetros do Plano São Paulo, o prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), contou que houve uma solicitação para que os espaços funcionassem como restaurantes. "A orientação era que por conta do alvará de funcionamento eles teriam que solicitar um novo alvará e ao final da pandemia eles teriam que mais uma vez entrar com um processo pra poder voltar a funcionar da forma que funcionavam antes. Essa burocracia foi eliminada por conta do decreto", afirmou Covas.