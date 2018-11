Casal é preso tentando esconder cocaína na roupa do filho

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender um casal acusado de tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira, 30, em Taubaté, no Vale do Paraíba, que tentava esconder droga na roupa do filho de três anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), quando os agentes chegaram ao local, a avó da criança autorizou a entrada dos policiais. Ao perceber a chegada da polícia, a mãe, de 20 anos, tentou esconder 420 gramas de cocaína por baixo da roupa da criança, porém os policiais descobriram e prenderam o casal em flagrante. Com eles, além do entorpecente, os agentes apreenderam uma colher de café metálica, R$ 72 em dinheiro e dois aparelhos de celular. O pai, de 29 anos, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da cidade e a mãe para a Cadeia Feminina de Pindamonhangaba. A criança foi entregue à uma conselheira tutelar.