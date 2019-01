Casal é achado morto em quarto de resort no interior de SP

FRANCA - A Polícia Civil investiga a morte de um casal encontrado no quarto de um resort em Olímpia (SP) na tarde deste domingo, 6. Edson Fernandes Lopes, de 24 anos, e a mulher dele, Rubia Alves de Oliveira, de 22 anos, foram achados na cama tendo ao lado um botijão de gás.

Segundo uma testemunha, um amigo do casal, que o encontrou no quarto do terceiro andar, o rapaz estava com a mangueira de gás na boca. Uma das hipóteses da polícia é de que ele tenha matado a mulher, que estaria tentando se separar, e, depois, cometido o suicídio. Outra é de que ambos teriam inalado o gás por vontade própria.

O casal era de Guarulhos (SP) e estava hospedado a trabalho, prestando serviço em uma área de patinação no local. O gás que estava no quarto era de utilização na pista e os corpos passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Barretos (SP) para constatar as causas das mortes.

Versão

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal chegou de madrugada discutindo no resort. Pela manhã, a mulher teria levantado chorando, mas teria conversado com o marido e voltado a dormir. À tarde, o casal foi encontrado morto no quarto por um colega de trabalho.

"Rubia estava deitada como se estivesse dormindo, coberta por um cobertor, e o amigo Edson estava sentado na cama com a mangueira de gás aberta em sua boca", narrou a testemunha aos policiais.

Em nota, o Olímpia Park Resort - local do fato, informou que as vítimas trabalhavam para uma empresa terceirizada que nesta temporada presta serviço no local. Diz ainda que está "oferecendo todo apoio para esta empresa e para os familiares e acompanhando a apuração do ocorrido."