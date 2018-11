Casal de idosos morre carbonizado em incêndio na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um casal de idosos morreu carbonizado em um incêndio no final da noite desta terça-feira, 13, em uma residência na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada pelas autoridades.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram encontrados no quarto do imóvel. Avaliações preliminares apontam que este é o local onde as chamas começaram.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta das 23h30. No total, sete viaturas foram enviadas para o local, na Avenida Júlio Buono. O incêndio foi controlado aproximadamente uma hora depois.

As investigações sobre o caso foram enviadas para a 73º Delegacia de Polícia, no Jaçanã.