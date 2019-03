Desabamentos deixam mortos e feridos em Ribeirão Pires e São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um desabamento de uma casa em Ribeirão Pires, no Grande ABC Paulista, deixou duas pessoas soterradas, dois mortos e um ferido, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Quatro viaturas estão no local do desabamento, que teve seu registro inicial às 23H43 deste domingo. O chamado foi para a Rua Caiçara, número 100. Recentemente, na cidade vizinha Mauá, outro desabamento deixou quatro mortos, todos crianças.

Em São Paulo, no Parque São Rafael, na Rua dos Cravos, 531, divisa com o Grande ABC Paulista, um deslizamento de terra deixou uma mãe e duas crianças feridas. Uma das crianças está em estado grave, sendo atendida em um PS na Sapopemba, de acordo com o Corpo de Bombeiros.