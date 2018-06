Casa Comigo faz a alegria do sábado de folia antecipada em SP

SÃO PAULO – O Casa Comigo, considerado um dos maiores blocos de rua de São Paulo, faz a alegria dos paulistanos neste sábado, 3. O bloco começou a concentração por volta das 11h na avenida Brigadeiro Faria Lima, 400, em Pinheiros, na zona oeste da capital.

Com o tema "Sem ódio, só amor", o bloco iniciou o desfile em direção ao Largo da Batata às 12h30. Este ano dois trios elétricos fazem a diversão dos carnavalescos que se fantasiarem a rigor. Muitas moças estavam vestidas de noivas e os homens de noivos, além das tradicionais fantasias de super-heróis.

As amigas Andrea, Priscila, Poliana, vestidas de noivas, marcaram presença na folia pelo segundo ano consecutivo. Além do Casa Comigo, as amigas irão desfilar no bloco Inimigos da HP."Nós gostamos de vir nesse bloco porque é tranquilo e nos divertimos. Esse ano está mais fácil o acesso para chegar aqui e a organização mais eficiente do que no ano passado, explicou Priscila.

Para Valéria Albuquerque, de 22 anos, o desfile do Casa Comigo é um dos melhores da cidade. "Espero o ano todo por esse momento. É muito divertido e me sinto segura", disse Valéria.Já o folião André Carvalho, de 26 anos, acredita que a venda de bebida alcoólica deveria ser mais fiscalizada. " Vemos adolescentes, menores de idade, consumindo bebida alcoólica em excesso sem o menor problema" , disse Carvalho. Estava programada a participação no trio elétrico da cantora Mariana Aydar no bloco.